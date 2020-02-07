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رياضة

موعد القرعة .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف كأس الملك بعد خروج ريال مدريد وبرشلونة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
ودع نادي ريال مدريد، بطولة كأس ملك إسبانيا، من دور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته أمام ضيفه نادي ريال سوسيداد ، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما على السانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

كما تأهل فريق أتلتيك بيلباو إلى الدور المقبل بعد الفوز على مضيفه برشلونة، بهدف دون رد فى المباراة المقامة على ملعب "سان ماميس"، فى إطار مباريات دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا.

وودع برشلونة بهذه النتيجة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور ربع النهائي، المرحلة التي شهدت الكثير من المفاجآت والصدمات بخروج ريال مدريد أيضًا.

وتقام قرعة اليوم الجمعة 7 فبراير، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

* وجاءت الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا كالاتي:

- غرناطة
- ميرانديس
- ريال سوسيداد
- أتلتيك بلياو

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