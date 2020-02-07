موعد القرعة .. تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف كأس الملك بعد خروج ريال مدريد وبرشلونة

كما تأهل فريق أتلتيك بيلباو إلى الدور المقبل بعد الفوز على مضيفه برشلونة، بهدف دون رد فى المباراة المقامة على ملعب "سان ماميس"، فى إطار مباريات دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا .



