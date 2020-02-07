الأحد.. الإرشاد النفسي بتربية حلوان ينظم دورة تدريبية في التخاطب

ينظم مركز الإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية دورة التخاطب، وذلك في الفترة من الأحد المرافق ٩ فبراير ٢٠٢٠ وحتى الأربعاء الموافق ١٢ فبراير ٢٠٢٠ بمقر كلية التربية بالحرم الجامعي بعين حلوان.





وتتضمن الدورة:





1- مقدمة عن التخاطب.





2- المفاهيم الخاصة بالتخاطب.





3- مراحل عملية الكلام.





4- مراحل النمو اللغوي عند الأطفال.





5- المشاكل اللغوية لدى أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.





6- أسباب اضطرابات النطق والكلام.



