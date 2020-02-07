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رياضة

تفاصيل مثيرة .. القصة الكاملة لفسخ تعاقد الزمالك مع بوطيب .. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

كشف أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك عن كواليس فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب ، قائلا : تم التعاقد معه وهو مهاجم منتخب المغرب الأساسي ، مقابل مليون و500 ألف يورو ، وبدأت الأزمة عندما تعرض اللاعب لاصابة في مباراة الإسماعيلي الموسم الماضي ، وتغيب عن المباريات شهرين.

وأضاف أمير مرتضى في تصريحات لـ أون سبورت : رفضنا في البداية انضمامه لمنتخب المغرب، إلا أن وكيله طلب السماح له بالانضمام لأسود الأطلسي من أجل تسويقه ، ولم يشارك مع منتخب بلاده وعاد بإصابة أخرى في الركبة،  وطلب خضوعه لكشف طبي واجراء جراحة في ألمانيا ، وعلى الرغم من سفره مرتين إلا أنه رفض اجراء الجراحة في كل مرة بحجج واهية 

وأضاف: اللاعب طلب يوم 6 نوفمبر الماضي السفر لفرنسا لإجراء الجراحة ، ووافقنا ، ومنذ هذا التوقيت لم يظهر واختفى تماما حتى ظهر في اتحاد الكرة لشكوى الزمالك.

وأشار إلى أن النادي كان قد اتخذ الإجراءات الكاملة القانونية ضده وقام بفسخ العقد من طرف واحد لعدم التزام اللاعب واختفاء وانقطاعه عن التدريبات، حتى يحصل الزمالك على حقوقه كاملة، خاصة ان اللاعب كان يطمع في فسخ عقده مع الزمالك والحصول علي قيمة الموسمين المقبلين بحكم من الاتحاد الدولي

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