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فن

جاي زي يكشف عن آخر ما قاله له كوبي براينت قبل وفاته

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:36 ص
جاي زي وكوبي براينت
جاي زي وكوبي براينت
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شروق ابراهيم
مازال مشاهير هوليوود يعيشون الالام فقدان اسطور كرة السلة الامريكية كوبي براينت الذي توفى قبل اسبوعين عن عمر يناهز 41 عامًا.

وكشف مغني الراب الامريكية جاي زي بحسب ما ذكر موقع Fox news ان اخر ما قاله له صديقه الراحل كوبي براينت كان:" سوف ترى ابنتي جينا تلعب كرة سلة".

بدأ براينت علاقته مع كرة السلة ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة بعد إنهاء المرحلة الثانوية عام 1996 مع فريق لوس أنجلوس ليكرز وكانت تلك الفترة من أقل فترات النادي سطوعًا في موسم 97 وحقق براينت جائزة Slam Dunk All-Star Contest حيث جاء بالمركز الأول.

وكان اللاعب الأسطوري في عالم كرة السلة في طريقه لحضور إحدى المباريات مع ابنته جيانا براينت (13 عاما) في مروحيته الخاصة التي تحطمت إثر ارتطامها بالأرض، وذلك حسبما كشفت مصادر عديدة. 

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