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رياضة

تسريب عقود الزمالك .. أمير مرتضى يكشف قيمة التعاقد مع لاعبي الفريق.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:01 ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
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ريهام بكير

كشف أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة فى نادى الزمالك عن قيمة اللاعبين في الفريق ، بعد أزمة تسريب العقود التي حدثت منذ فترة قصيرة ، والتي قال عنها أنها تهدف لنزع استقرار القلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لـ أون سبورت أنه أنهى ظاهرة تغيير المدربين لتدعيم الاستقرار ، وأن الفريق الأبيض يضم 10 لاعبين بتكلفة 100 مليون جنيه

وعن عقود اللاعبين أوضح، أن الحارس محمد عواد لم يتقاض 15 مليون جنيه سنويا و لكن تم شرائه من الإسماعيلي مقابل 35 مليون جنيه.

فيما تم التعاقد مع المغربي أشرف بنشرقي من الهلال السعودي مقابل 400 ألف يورو فقط والتعاقد مع خالد بوطيب 1.5 مليون يورو وعقده السنوي 500 ألف يورو  فى الموسم الأول و فى الموسم الثانى مليون يورو ولكن تم فسخ التعاقد معه.

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