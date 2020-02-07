انطلاق القوافل الثقافية بكفر الشيخ

بدأ قطار القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية ووصل محافظة كفر الشيخ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من قرية الهمة، وبالتعاون بين بيت ثقافة الزعفران ومركز شباب الهمة.





بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية" ألقاها محمد عطوة، وتناول فيها أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع ودورها فى توجيه السلوك الانسانى حيث أصبحت علم المستقبل، وأكد أن الأمية الثقافية اخطر بكثير جدا من الامية التعليمية، كما تحدث عن الأسباب التى جعلت الأمة تتراجع ثقافيا منها نسبة الامية الكبيرة بين سكانها وشدد على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والآداب بكل ربوع الوطن.



