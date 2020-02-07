AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

انطلاق القوافل الثقافية بكفر الشيخ

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
بدأ قطار القوافل الثقافية للقرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية ووصل محافظة كفر الشيخ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة من قرية الهمة، وبالتعاون بين بيت ثقافة الزعفران ومركز شباب الهمة. 

بدأت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية" ألقاها محمد عطوة، وتناول فيها أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع ودورها فى توجيه السلوك الانسانى حيث أصبحت علم المستقبل، وأكد أن الأمية الثقافية اخطر بكثير جدا من الامية التعليمية، كما تحدث عن الأسباب التى جعلت الأمة تتراجع ثقافيا منها نسبة الامية الكبيرة بين سكانها وشدد على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والآداب بكل ربوع الوطن. 

تلى ذلك ورشة للرسم والتلوين للأطفال، بجانب فقرة للقراءة الحرة للقصص والمجلات، وختتمت القافلة بأمسية شعرية للشاعر ممدوح المتولى ومتولى حسين ومجموعة من القصائد الشعرية ومنها "على ضفاف الوجد، هديل الصمت، حديث عابر عن جرح مقيم"، بجانب الاستماع لمواهب القرية في الشعر والغناء والتمثيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قطرات من دم الشعر وتحيا مصر.. قصائد ضمن فعاليات مؤتمر أدباء مصر

ثقافة المنيا تحتفل بـ بيرم التونسي والعام الميلادي الجديد

الثقافة والأخلاق أساسيات المجتمع محاضرة بثقافة الأقصر

مسرح عرائس بقصر ثقافة الأقصر

لنشر الوعي واكتشاف المواهب.. انطلاق مشروع القوافل الثقافية بالشرقية

يضم 24 قصيدة.. سمير درويش يصدر ديوانه الثامن عشر

ترشيحاتنا

سيدة حامل تتسبب في هبوط طائرة اضطراريا.. وطبيبة أنف وأذن تنقذها

مذبحة كروت حمراء.. إبراهيم نور الدين يطرد أيمن منصور ورجب بكار من بيراميدز

شاهد | أحدث ظهور لـ محمد صلاح .. وعلي ربيع يعلق

جائزة نوبل.. تامر أمين يعلق على بيان الأهلى الأخير

إيمان فين؟.. اختفاء طالبة ثانوي من قرية الكوم الأحمر في الجيزة

تحرك عاجل من ترامب بشأن علاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم

ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. شاهد

شاهد لحظة دهس ساعي سيارات مغربي وتطاير جثته في الهواء