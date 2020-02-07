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تعليم

للالتحاق بمسابقة اليوم العالمي للرياضيات في باريس .. عبر هذا الرابط

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قررت منظمة اليونسكو في مؤتمرها العام المنعقد في باريس يوم 26 نوفمبر 2019 إعتبار يوم 14 مارس من كل عام "يومًا عالميًا للرياضيات"، وذلك بناء على مقترح قدمه الاتحاد الدولي للرياضيات، ويهدف هذا اليوم للتعريف بدور الرياضيات الكبير والمتنامي في الحياة، والاحتفاء بهذا النشاط الإنساني الذي يمارسه البشر منذ عشرات الآلاف من السنين.

وستحتفي الشعوب في كل أنحاء العالم بهذا اليوم من خلال أنشطة إبداعية، ومحاضرات تعريفية، وأحداث احتفالية   وقدأختير هذا العام عنوان "الرياضيات في كل مكان" https://everywhere.idm314.org/

لذلك فإن اللجنة الوطنية للرياضيات المشكلة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تعلن عن مسابقة للشباب بعنوان "الرياضيات في كل مكان"، وتدعو الشباب من سن 15 – 21 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية، وذلك في موعد أقصاه السبت 29 فبراير 2020، وذلك بإرسال المقال مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي على العنوان الالكتروني   [email protected]  

شروط ونظام المسابقة:

- يتقدم المتسابق/ المتسابقة بمقال باللغة العربية لا يقل عن ألف كلمة ولا يزيد عن ألفي كلمة موضوعه هو أحد استخدامات الرياضيات في الحياة اليومية.

- يسمح بالمشاركة بمقال واحد لكل متسابق.

- لا يقل عمر المتسابق عن 15 عامًا ولا يزيد عن 21 عام.

- يرسل المقال على العنوان الالكتروني في موعد أقصاه 29 فبراير 2020، ويرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للمتسابق.

- تقيم لجنة متخصصة المقالات المقدمة وتختار الفائزين، وذلك على أساس دقة المعلومات وصحتها، الاصالة، وسلامة اللغة والاسلوب.

- تعلن أسماء الفائزين يوم 14 مارس 2020 فى أثناء الاحتفالية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

الجوائز تمنح جوائز مالية لمقالات الفائزة كالتالى :

1- الجائزة الأولى ألفين جنيه .

2- الجائزة الثانية الف وخمسمائة جنيه .

3- الجائزة الثالثة ألف جنيه.

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