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أخبار العالم

اليابان: اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي والتي تحمل على متنها 2666 راكبًا. 

وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، فقد قررت السلطات إبقاء السفينة قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، مشيرةً إلى أن مئات السياح الأستراليين احتجزوا في السفينة، التي اعتبروها "سجن عائم"، وطالبوا بإخراجهم فورا.  

وأجبرت السلطات الركاب بالبقاء في مقصوراتهم، ومنعتهم من الخروج من السفينة لمدة تصل إلى أسبوعين، وسط مخاوف من حدوث عدوى جماعية.

وكانت السلطات اليابانية قد أعلنت الأربعاء إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا بعد أن فرضت اليابان حجرا صحيا على آلاف الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" قبالة يوكوهاما، جنوبي العاصمة طوكيو.
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