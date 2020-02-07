اليابان: اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف 41 حالة جديدة بفيروس كورونا بين ركاب السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي والتي تحمل على متنها 2666 راكبًا.





وحسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الرسمية، فقد قررت السلطات إبقاء السفينة قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، مشيرةً إلى أن مئات السياح الأستراليين احتجزوا في السفينة، التي اعتبروها "سجن عائم"، وطالبوا بإخراجهم فورا.





وأجبرت السلطات الركاب بالبقاء في مقصوراتهم، ومنعتهم من الخروج من السفينة لمدة تصل إلى أسبوعين، وسط مخاوف من حدوث عدوى جماعية.



