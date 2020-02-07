مواجهات نارية .. تعرف على موعد مباريات فبراير محليا وقاريا وأوروبيا

فبراير الناري أو الأسود أو الملغم ، صفات عديدة يطلقها عشاق الساحرة المستديرة في العالم أجمع لما تحمله أيامه من مواجهات مثيرة في مختلف المسابقات الكروية المحلية والقارية والأوروبية.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهم المواجهات النارية التي يشهدها الشهر الجاري.





السوبر الإفريقي

الزمالك والترجي التونسي 14 فبراير في قطر

السوبر المصري

الاهلي والزمالك 20 فبراير في الإمارات

الدوري المصري

الاهلي والزمالك 24 فبراير في القاهرة

دوري أبطال أفريقيا – ذهاب الدور ربع النهائي

الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي 28 فبراير في القاهرة

الزمالك والترجي التونسي 29 فبراير في القاهرة

دوري ابطال اوروبا – الدور ثمن النهائي

أتلتيكو مدريد وليفربول 18 فبراير في مدريد

بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان 18 فبراير في ألمانيا

توتنهام ولايبزيج 19 فبراير في لندن

تشيلسي وبايرن ميونخ 25 فبراير في لندن

نابولي وبرشلونة 25 فبراير في إيطاليا

ريال مدريد ومانشستر سيتي 26 فبراير في سانتياجو

أولمبيك ليون ويوفنتوس 26 فبراير في فرنسا

كأس ايطاليا – الدور نصف النهائي

انتر ميلان ونابولي 12 فبراير في سان سيرو بميلانو

اي سي ميلان ويوفنتوس 13 فبراير في سان سيرو بميلانو

الدوري الايطالي – ديربي الغضب

انتر ميلان واي سي ميلان 9 فبراير في سان سيرو

الدوري الألماني – لقاء القمة

بايرن ميونخ ولايبزج 9 فبراير في اليانز ارينا