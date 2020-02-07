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رياضة

أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج زملكاوي .. اعرف التفاصيل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:00 ص
أمير مرتضى
أمير مرتضى
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ريهام بكير

كشف سعد محمد لاعب الزمالك مواليد 2000 ، عن تفاصيل علمه بمداهمة المرض الخبيث لجسمه ، حيث شعر في أحد التدريبات بإجهاد شديد ، فقرر إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان ، حيث ظن في البداية ان الأعراض التي تصيبه نتيجة أنيميا كما أخبره بعض الأطباء ، ومع اجراء عدة فحوصات ، كانت الصدمة الكبرى حين علم أنه مصاب بسرطان في الدم.


واقتحم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء ، ستوديو برنامج زملكاوي على قناة الزمالك ، لمصافحة اللاعب والاطمئنان عليه ، والتأكيد على مساندته ودعمه حتى يتم شفائه.


وكان مرتضى منصور رئيس النادى قرر التكفل بعلاج اللاعب الصاعد ، على نفقته الشخصية.
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