أمير مرتضى يقتحم ستوديو برنامج زملكاوي .. اعرف التفاصيل

كشف سعد محمد لاعب الزمالك مواليد 2000 ، عن تفاصيل علمه بمداهمة المرض الخبيث لجسمه ، حيث شعر في أحد التدريبات بإجهاد شديد ، فقرر إجراء بعض الفحوصات للاطمئنان ، حيث ظن في البداية ان الأعراض التي تصيبه نتيجة أنيميا كما أخبره بعض الأطباء ، ومع اجراء عدة فحوصات ، كانت الصدمة الكبرى حين علم أنه مصاب بسرطان في الدم.





واقتحم أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء ، ستوديو برنامج زملكاوي على قناة الزمالك ، لمصافحة اللاعب والاطمئنان عليه ، والتأكيد على مساندته ودعمه حتى يتم شفائه.



