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فن

كليب Everything I wanted لـ بيلي ايليش يحقق 33 مليون مشاهدة..فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:00 ص
بيلي ايليش
بيلي ايليش
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شروق ابراهيم
حقق كليب اغنية Everything I wanted للمغنية الامريكية بيلي ايليش 33 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحه بقناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

نشأت إيليش في هايلاند بارك، لوس أنجلوس وسط عائلة من الممثلين والموسيقيين. والديها كاتب السيناريو ماجي بيرد وباتريك أوكونيل. تعلمت بيلي في المنزل، وانضمت إلى جوقة لوس أنجلوس للأطفال في سن الثامنة.

في سن الحادية عشرة، بدأت بيلي بالكتابة وغناء أغانيها الخاصة، متخذة شقيقها الأكبر فينياس أوكونيل قدوة، حيث كان يكتب بالفعل ويؤدي وينتج أغنياته الخاصة مع فرقته.

في أكتوبر 2015،سجلت بيلي أغنية "Ocean Eyes"، التي كتبها فينياس في البداية لفرقته الموسيقية، وأرسلتها إلى معلم الرقص الخاص بها الذي كان يأمل في تصميم رقصة عليها.

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