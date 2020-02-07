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أخبار العالم

الحكومة الموريتانية تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ بنود الشراكة مع الإمارات

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:14 ص
محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني
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أ ش أ
أعلنت الحكومة الموريتانية تشكيل لجنة عليا مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود الشراكة التي أعلن عنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أبوظبي هذا الأسبوع.

وقالت الحكومة الموريتانية - في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني - إن رئيس البلاد أعطى تعليماته بإنشاء لجنة عليا يترأسها الوزير الأول، مكلفة بمتابعة التنفيذ المحكم والسريع لبنود هذه الشراكة.

وأعربت - في البيان الذي أورده التلفزيون الموريتاني الليلة - عن شكرها لمستوى الاستقبال الكبير الذي خصصته دولة الإمارات العربية الشقيقة، حكومة وشعبا، للرئيس الموريتانية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن دعم الاقتصاد الموريتاني بمبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة، كما وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم.
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