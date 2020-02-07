تفاصيل صفقة قبرص العسكرية لمواجهة عدوان تركيا في البحر المتوسط

كشفت صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، أمس الخميس، أن قبرص بدأت في تعزيز قواتها عن طريق شراء منظومات دفاع جوي وصواريخ من شركات أوروبية وأمريكية، لحماية عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط من التعديات التركية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن مصادر ر مقربة من القيادة القبرصية، توقيع الجيش القبرصي عقدا مع مصنع الصواريخ الأوروبي "إم بي دي أيه" بقيمة 150 مليون يورو.

وتشمل تلك الصفقة توفير صواريخ مضادة للطائرات والسفن أرض-جو قصيرة المدى من نوع "ميسترال".

كما وقع الجيش القبرصي أيضا عقدا آخر بقيمة 90 مليون يورو مع نفس الشركة، لتزويد البحرية القبرصية بصواريخ مضادة للسفن من نوع "أكزوست"، والتي تعمل على بطاريات صواريخ ساحلية، وليست على سفن.

وأوضحت الصحيفة أن فرنسا وقبرص وقعتا في وقت سابق أيضا اتفاقية تعاون جديدة، والتي تسمح بتوسيع مجال التعاون العسكري والتقني، واتفاقية أخرى لتطوير التعاون العسكري والفني، فيما يخص مجالات التسليح والدفاع والبحث العسكري والعلمي.

ونقلت "لا تريبيون" عن المصدر قوله: " تلك الاتفاقيات تأتي بعد إعلان قبرص نيتها تغيير عقيدتها لاعتماد "العقيدة الهجومية"، لذلك تسعى لتطوير تسليح الحرس الوطني، من أجل حماية المنطقة الاقتصادية الغنية بالنفط والغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط".

ومساء الأربعاء الماضي، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة فرانسيس فانون، خلال زيارته قبرص، إن الولايات المتحدة تدعم حق قبرص لتطوير مواردها في مناطقها الاقتصادية بشرق البحر المتوسط، وذلك مع استمرار الانتهاكات التركية للتنقيب عن البترول قبالة سواحل قبرص.

وأضاف فانون: " اشنطن تعتبر الجزيرة المتوسطية لاعبا رئيسيا في قضية موارد الطاقة في شرق المتوسط، محذرا من تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة مع تصاعد التوتر حول نشاطات تركيا التنقيبية في مياه الجزيرة المنقسمة.