مانشستر سيتي يفتقد سترلينج أمام وست هام للإصابة

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، غياب المهاجم رحيم سترلينج عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الأحد المقبل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وخرج الدولي الإنجليزي مصابا من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-0 يوم الأحد الماضي وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.