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رياضة

مانشستر سيتي يفتقد سترلينج أمام وست هام للإصابة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، غياب المهاجم رحيم سترلينج عن مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الأحد المقبل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وخرج الدولي الإنجليزي مصابا من الملعب قبل ست دقائق من نهاية مباراة خسرها سيتي أمام مستضيفه توتنهام هوتسبير 2-0 يوم الأحد الماضي وأظهرت فحوص الأشعة إصابته في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بفارق 22 نقطة عن ليفربول المتصدر بينما تراجع وست هام يونايتد لمراكز الهبوط.
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