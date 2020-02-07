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رياضة

طوكيو تستعد لمواجهة فيروس كورونا قبل انطلاق أولمبياد 2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير

شكل منظمو أولمبياد طوكيو 2020 فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة الصيفية المقبلة في مؤتمر صحفي إنه يترأس فريق العمل الجديد الذي أطلق عليه فريق العمل الجديد لمواجهة فيروس كورونا والذي عقد اجتماعه الأول في الرابع من فبراير الجاري.

وأضاف موتو أن انتشار الفيروس ربما يكون له بعض التأثير على الاستعدادات لتنظيم الدورة الأولمبية المقبلة ، والفريق سيعقد اجتماعا آخر اليوم الجمعة لمناقشة كافة الاستعدادات.

وأكد أن بلاده ستمضي قدمًا في خططها واستعداداتها وستنظم الدورة كما هو مخطط لها ، في يوليو المقبل.

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