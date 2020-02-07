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فن

نشرة الفن: ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. وإليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:31 ص
صفاء ابو السعود
صفاء ابو السعود
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شروق ابراهيم
نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، الخاصة بالفنانين والمشاهير، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء ابو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا.


اجرت الفنانة اللبنانية اليسا عملية تجميل بسيطة لازالة الفيلر بشفتيها الذي تسبب في تعوجها بشكل كبير، وتبين ذلك في صورة جديدة جمعتها باصدقائها تداولت على السوشيال ميديا على مدار الايام الماضية.


اتهم المغني الامريكي سنوب دوج، الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري بالعهر بسبب زعمه بأنها تشوه صورة النجوم والنجمات من ذوي البشرة السمراء، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.
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