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أخبار العالم

موسكو تدعو لتسوية الأزمة الفنزويلية من خلال الحوار دون شروط مسبقة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:43 ص
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أ ش أ
 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الأزمة في فنزويلا ينبغي حلها من خلال الحوار الداخلي دون شروط مسبقة.

وقال لافروف - في تصريحات صحفية في مكسيكو سيتي، أوردتها قناة "روسيا اليوم" - "نسمع تصريحات من واشنطن بأنه لا خيار هناك سوى تغيير الرئيس الفنزويلي الحالي، والتهديد علنا بكل الخيارات، فضلا عن تنظيم الاستفزازات بانتظام .. هذا ليس نهجنا، وليس نهج شركائنا المكسيكيين".

وأضاف أن الحوار غير المشروط قد تتوصل الأطراف (الفنزويلية) لحلول مقبولة للتغلب على الأزمة الحالية، مشيرا إلى أنه إذا كانت نتيجة الحوار محددة مسبقا، فهذه ليست وساطة، بل ديكتاتورية.

وأشار لافروف إلى أن بلاده معتادة على تهديدات واشنطن للشركات، بما في ذلك تهديدها لشركة "روس نفط" الروسية، بعقوبات جديدة لتعاونها مع الحكومة الفنزويلية ورئيسها نيكولاس مادورو.

وتابع لافروف قائلا: "سمعت تهديدا آخر من واشنطن، وهو معاقبة كل من يتعاون بطريقة أو بأخرى مع فنزويلا .. لقد اعتدنا على ذلك".

وفي وقت سابق ، أعلنت الخارجية الروسية أن تهديدات واشنطن ضد شركة "روسن فط" لتعاونها مع فنزويلا غير مجدية، والشركة منذ عام 2014 قابعة تحت العقوبات ولكنها تعمل بشكل ناجح، داعية واشنطن إلى العودة لرشدها والعمل بشكل طبيعي تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل الاستقرار في فنزويلا.
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