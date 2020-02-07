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توك شو

لميس سلامة: بعض العادات اختفت لدى الشباب بسبب التكنولوجيا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:20 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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البهي عمرو

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفقرة الأولى من برنامجه اليوم للحديث عن عمل الخير والالتزام  بالعادات والتقاليد القديمة، وفضل الله على الإنسان.


وقالت الإعلامية لميس سلامة، إن الكلمة الطيبة صدقة، موضحة أن الدين الإسلامي أمرنا بذلك، وهناك أعداد كبيرة من المواطنين ملتزمة بالعادات القديمة.

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على  قناة صدى البلد، أن المصري تعلم من الصغر الحديث مع الجميع باحترام، وهناك أشياء ثابتة لدى الجميع بخصوص العادات.

وأوضحت لميس سلامة، أن هناك عادات وتقاليد متواجدة فى الشعب المصري من الصعب أن تجدها فى أى شعب آخر، وأشارت لميس سلامة، إلى أنه بعد ظهور التكنولوجيا والتطورات نجد بعض العادات والتقاليد اختفت لدى الشباب الصغير.

ولفتت لميس سلامة، إلى أنها تتمنى أن يلتزم كل شاب بالعادات والتقاليد التى تربى عليها منذ الصغر.

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