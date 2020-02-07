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توك شو

مذيع صباح البلد يوجه سؤالا صعبا للمواطنين.. تعرف عليه

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:52 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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البهي عمرو

خصص برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفقرة الأولى من برنامجه اليوم للحديث عن عمل الخير والالتزام بالعادات والتقاليد القديمة، وفضل الله على الإنسان.

وجه الإعلامي محمد جاد، سؤالا صعبا للمواطنين قائلا: "حد يقدر يتصدق بكل نعمة أعطاه الله إياها".

وأضاف محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على  قناة صدي البلد، أن "بند التنفس فقط من الصعب على أى إنسان التصديق بحجمه، ولكن علينا أن نحمد الله على كل شيء ونتصدق بقدر المستطاع".

وأشار محمد جاد، إلى أن "الشخص الذي يحب الخير لغيره يعود عليه هذا الأخير،لافتا إلى أن الشعب المصري من الشعب الجميل التى تمتلك صفات تميزه عن غيره من شعوب العالم".

ولفت محمد جاد، إلى أن مساعدة الآخرين من الأشياء الجميلة، معلقًا " مفيش احسن من انك تشوف بسمه على وجه غيرك".

وأضاف محمد جاد، أن من يقوم بعمل تلك الأمور الجميلة، يشعر بالسلام النفسي، وجميع الأديان تدعو لمساعدة الغير.

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