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الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:42 ص
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الجمعة  7 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.73 للشراء و 15.83 للبيع.

وسجل اليورو 17.34 جنيه للشراء 17.46 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.58 جنيه للشراء 20.70 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.30 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.49 جنيه للشراء و14.40 جنيه للبيع.
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