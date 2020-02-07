10 دولارات خسائر عن كل برميل نفط كويتي..اعرف السبب

فقد عزًى محمد الشطي، الخبير والمحلل النفطي ، الهبوط الحالي لأسعار النفط الخام إلى مخاوف السوق من انتشار فيروس كورونا، والآثار السلبية الممكنة على الاقتصاد الصيني، وطلبات نفطه، كونها مؤثرة بشكل مباشر في الملاحة الجوية والنقل داخل الصين وإليها وذلك وفقا لما صرح به لــ موقع الراي الكويتي.





"النفط الكويتي انخفض نحو 10 دولارات للبرميل تقريبًا من 20 يناير الماضي إلى 5 فبراير الجاري، وذلك نزولًا من 66.6 دولار للبرميل إلى 55.39 دولار للبرميل "هكذا صرح الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي.





وقدر الشطي هذا التأثير بخفض في معدل نمو الطلب في الصين على أساس سنوي بنحو 300 ألف برميل يوميا خلال 2020، مقابل 2019، موضحًا أن غالبية التأثير ستكون خلال الربع الاول من العام، قائلًا، «تتوقع سكرتارية (أوبك) معدل نمو الطلب على النفط خلال 2020 في حدود 1.1 مليون برميل يوميًا».





وبيًن الشطي أن توقعات الصناعة تشير إلى اختلال في ميزان الطلب والعرض خلال النصف الاول من 2020، ولذلك جاء قرار «أوبك بلس» بتعميق الخفض، مشيرًا إلى أن هذا الوضع كان قبل «كورونا».





وتابع : «هي فترة يتم فيها استيعاب تأثيرات (كورونا) تبدأ بعدها في التعافي وهذا أيضا يتماشى مع التوقعات السابقة باستمرار اختلال ميزان الطلب والعرض خلال النصف الأول من 2020 ثم يتحقق التوازن خلال النصف الثاني من العام».



