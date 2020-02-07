تريند الفن| ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. رانيا يوسف ترقص على خطوة لـ مصطفى حجاج

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، وحقق بعضها قراءات عالية.. ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من خلال التالي:









انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا.













نشرت الإعلامية إنجي علي فيديو يجمعها بالفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي من كواليس برنامج أسرار النجوم على إذاعة نجوم إف إم.













حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق عى مباراة النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في الدوري العام المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس 6 فبراير، وانتهت بفوز القلعة الحمراء.











