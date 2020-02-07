مسئول إسرائيلي: تدمير حماس سيجلب الهدوء

أكد عضو الكنيست عن حزب اليمين الجديد ماتان كاهان، وجود احتمال للقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة.





وادعى كاهان وهو قائد سابق في القوات الجوية بالجيش سابقا وفق موقع القناة 7 العبرية، أن الشيء الوحيد الذي سيجلب الهدوء هو حرمان حماس من قدراتها العسكرية".





وقال: "يفهم الجميع بما فيهم بينت وكوخافي أن هناك حاجة إلى القيام بعملية عسكرية للقضاء على قدرات حماس وأعتقد أن مثل هذه العملية ستحدث، وهما يعملان مع قوات الجيش من أجل عملية مهمة في قطاع غزة".





وبسؤاله حول احتلال قطاع غزة، رد قائلًا: "لا أريد الخوض في التفاصيل، ولكن ما يحدث سيكون بشكل كبير".





وعن صمت نفتالي بينت عن قطاع غزة؟،قال ماتان كاهان: "إنه يتحدث بالأفعال".