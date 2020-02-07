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منوعات

63 % من الهنود لا يستهلكون كمية بروتين كافية في نظامهم الغذائي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:52 ص
هنود
هنود
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أ ش أ
كشفت دراسة طبية حديثة أن 63% من الهنود لا يستهلكون كمية كافية من البروتين في نظامهم الغذائي اليومي.

وأوضحت الدراسة - التي أجريت فى كلية الطب جامعة (نيودلهي) - أن 63% من سكان المدن الهندية الكبرى يفتقرون إلى البروتين في نظامهم الغذائي اليومي ولا يدركون آثار أسلوب الحياة غير الصحي مثل تساقط الشعر وضعف التركيز وفقدان العضلات والجوع المستمر وفقر الدم والمناعة المنخفضة وتكسر الأضافر ، فضلا عن تكيس المبايض (PCOD).

ووفقا للدراسة، فإن 55% من الأطفال الهنود يعانون من نقص في البروتين..وهذا النقص في البروتين في النظام الغذائي اليومي للهنود يتحول إلى واحد من الأسباب الرئيسية للقضايا المرتبطة بنمط الحياة مثل تساقط الشعر وفقدان العضلات وضعف التركيز وغيره .. بينما يتجه الهنود بشكل متزايد نحو أسلوب حياة صحي، فإن الدراسة تشير إلى وجود 47% فقط من المجيبين الذين يستهلكون نظامًا غذائيًا يوميًا يعاني من نقص البروتين.

وتابع الباحثون مدينتي (كلكتا) و(دلهي) على التوالى، حيث تناول 63% و64% من المشاركين نظام غذائي يومي يعاني من نقص البروتين .. والمثير للدهشة ، أن الدراسة وجدت أن 76% من المشاركين فى الدراسة من مدينة "حيدر أباد" ، شوهدوا وهم يتناولون حمية غذائية يومية تعاني من نقص البروتين ، مما يجعل حيدر أباد هي الأخيرة في القائمة.
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