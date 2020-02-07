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حوادث

ضبط 58 قضية تموينية وإغلاق 3 مصانع بدون ترخيص بسوهاج

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:27 ص
حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة
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خالد رياض
أسفرت حملة أمنية لضباط مباحث التموين بسوهاج، عن ضبط ٥٨ قضية تموينية،وضبط ٣ مصانع تعمل بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاغلاقها. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن ضبط ٥٨ قضية تموينية وتم ضبط "بيتر. ر. ا" ٣٤ عاما مدير مسئول مصنع إضافات الأعلاف بالمنطقة الصناعية "مدينة سوهاج الجديدة" ويقيم دائرة مركز المراغة لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط ١ طن و 400 كجم إضافات أعلاف "فيتامينات – بريمكسات". 

وتم ضبط "وسام. ج. ن" ٣٥ عاما ،مدير مسئول مصنع أكياس بلاستيك بالمنطقة الصناعية حي الكوثر ويقيم المنطقة السابعة مدينة نصر دائرة قسم أول القاهرة لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة المصدر في عملية التصنيع وتم ضبط ٩٠٠ كجم بولي ايثيلين ، عدد"300" كجم رول أكياس، كما تم ضبط "رامي. ن. ب" ٦٠ عاما صاحب مصنع منتجات معدنية بالمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة سلع مجهولة في عملية التصنيع وتم ضبط ١٥٠٠ قطعة معدنية تستخدم في أعمال الإنشاءات. 

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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