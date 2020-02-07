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توك شو

طفلة تضع دوقة كامبريدج في موقف محرج أمام زوجها.. شاهد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:18 ص
دوقة كامبريدج وزوجها
دوقة كامبريدج وزوجها ويليام
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل اعتذار دوقة كامبريدج لطفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات. 

ووفقا للتقرير فإن ظهرت دوقة كامبريدج اضطرت للاعتذار لمعجبة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن أعربت لها عن عدم رضاها على اختيار ملابسها، قائلة إنها "لا تشبه سندريلا".

والتقت دوقة كامبريدج بريان كوستيلو وابنتها أنابيل، خلال زيارة ملكية إلى سوانسي في ويلز،  برفقة زوجها الأمير ويليام ، وكانت الصغيرة أنابيل متحمسة للغاية لمقابلة "أميرة حقيقية" لكنها أصيبت بخيبة أمل لأن كيت لم تكن ترتدي فستانا مستوحى من أميرات ديزني. وانتهى الأمر بدوقة كامبردج للاعتذار من أنابيل "لعدم ارتداء ثوب جميل".

وبدلا من ارتداء ثوب جذاب، اختارت كيت معطفا من العلامة التجارية Hobbs، وفستانا من Zara، ووشاحا من Beulah London، وكانت أنابيل ووالدتها في انتظار أفراد العائلة المالكة في رصيف مامبلز لمدة ساعة.

وقالت الأم لدوقة كامبريدج: "ابنتي تحب القصص الخيالية وسندريلا، وكانت متحمسة جدا لمقابلة أميرة حقيقية"، فردت كيت: "أنا آسفة حقا لأنني لا أرتدي فستانا جميلا اليوم"، لتقول الطفلة أنابيل: "اعتقدت أنك ستبدين مثل سندريلا".

لكن ريان صرحت في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه على الرغم من عدم ارتدائها لفستان واسع مثل سندريلا، إلا أن أنابيل "أعجبت" بالدوقة.
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