على مدار 5 أيام.. سيدات يقطعن 120 كيلو مشيا في صحراء الإمارات

بعد النجاح الكبير الذي حققته مسيرة التراث النسائية، واجتياز 60 سيدة من 24 جنسية رحلة بمسافة 120 كم من أبوظبي إلى العين، سيرًا على الأقدام، على مدار 5 أيام، تنطلق اليوم بنفس المواصفات مسيرة الرجال، في مغامرة لمدة 5 أيام حافلة بالتطوير الذاتي والمتعة الثقافية.





وقد خاضت 60 سيدة من «أخوات الرمال»، كما يعرفن، هذه الرحلة الحافلة بالتحديات لإحياء الرحلة الإماراتية الموسمية بين المدينتين، والتي كانت تقوم بها القبائل منذ فترة ليست بالبعيدة، لتختُتم النسخة السادسة من مسيرة النساء التراثية بحفل أقيم تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، في المجمّع الثقافي، بحضور العضوات وعائلاتهن.





ووفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية فقد تحدث وزير التسامح في معرض خطابه عن أهمية المسيرة، قائلًا: «تجسد هذه المسيرة مبادئ الأخوة الإنسانية بأبهى صورها، حيث أتاحت هذه الرحلة للمشاركات فرصة اللقاء والتعرف عن قرب».





وبفضل الدعم الذي قدمته كل مشاركة لغيرها من المشاركات، سواء بكلمات التشجيع أو بمجرد التواجد سويًا، نجحنّ في تجاوز العقبات وبناء مجموعة قوية ومتنوعة من النساء تشكل مصدر إلهام لباقي أفراد مجتمعنا حيث تتولى كل من أسماء صديق المطوع «أبرز مشجعي الأدب والثقافة الإماراتية» وجودي بالارد «أميركية الجنسية»، وهي مؤسسة المسيرة ومؤلفة ومعالجة نفسية، تنظيم تلك المسيرة.





ولا تكتفي المسيرة بإلقاء الضوء على ثقافة وتراث الدولة فحسب، بل تركز أيضًا على صحة المشاركات وتطوير الذات، وعلى صفات القوة والقيادة، وبناء روابط الترابط الاجتماعي، وهو ما جعل المشاركات يصفن هذه الرحلة بأنها متعددة المزايا وبأنها مغامرة تغيّر مجرى الحياة، وقد شاركت بالفعل أكثر من 250 امرأة في المسيرة منذ إطلاقها عام 2015، بينهن 6 نساء من خارج الإمارات في مسيرة هذا العام.





وعلقت السويدية إيفا هالبيرج، حول مشاركتها في مسيرة 2020، قائلة: «ستبقى ذكرى في ذهني دومًا، خصوصًا بعدما شاركت التجربة مع مجموعة من السيدات جعلتنا فريقًا واحدًا لا يتجزأ.. لقد رغبت بالقيام بهذه الرحلة كفرصة للتعرف على حياة البدو وثقافة وتراث دولة الإمارات قبل أن أغادرها».





وزارت الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية، المخيم، حيث ألقت كلمة مؤثرة عن الصحراء والترابط الاجتماعي وقيمة التسامح بين الشعوب.





كما قدمت مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان دعمًا للمنظمين على مر الأعوام، وقالت أنجيلا مجلي، المدير التنفيذي لمؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «تفخر المؤسسة بدعم هذه المبادرة ورعاية تطورها ونموها».



