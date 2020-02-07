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اللقطات الأولى لحطام الطائرة المنكوبة في تركيا.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:27 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أذاعت فضائية اكتسرا نيوز اللقطات الأولى لحطام الطائرة المنكوبة والتي سقطت في أسطنبول بتركيا مساء الأربعاء الماضي

أعلنت السلطات التركية ارتفاع أعداد المصابين جراء خروج طائرة عن مسارها في اسطنبول، وانشطارها إلى أجزاء، إلى 120 مصابا. 

وكشف موقع "سون دقيقة" عن تفاصيل خروج طائرة عن مسارها باسطنبول التركية، وانشطارها إلى 3 أجزاء. 

وقال الموقع إن حريقًا قد اندلع في الطائرة باسطنبول، حيث تم إخلاء الركاب من الطائرة، البالغ عددهم 177 راكبًا و6 من أفراد طاقم الطائرة. 

وأضاف الموقع أن الطائرة، التي تنتمي إلى شركة طيران خاصة لم تتمكن من أن تقوم برحلة بين إزمير وإسطنبول، حيث تحطمت على المدرج أثناء الهبوط في مطار صبيحة.

وتم إرسال عدد كبير من رجال الإطفاء والفرق الطبية إلى مكان الحادث وتم إخماد الحريق على الطائرة من قبل رجال الإطفاء وإجلاء الركاب من الطائرة. 

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