AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

روما يستضيف بولونيا بـ الدوري الإيطالي مساء اليوم

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:27 ص
فريق روما
فريق روما
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق روما نظيره بولونيا، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المفاجئ أمام ساسولو بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.

على الجانب الآخر يطمح فريق بولونيا، في خطف الثلاث نقاط من الذئاب، للقفز إلى المركز السادس مؤقتا.

ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 39 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 11 بـ 30 نقطة.

يذكر أن يوفنتوس  يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس في مهمة تأمين صدارة الدوري الإيطالي أمام ساسولو

إنتر ميلان في مهمة سهلة أمام سبال بالدوري الإيطالي

ميلان في ضيافة بارما بـ الدوري الإيطالي

روما يواجه هيلاس فيرونا بـ الدوري الإيطالي

يوفنتوس يستضيف أودينيزي بـ الدوري الإيطالي.. اليوم

ميلان يسعى لمواصلة صحوته بـ الدوري الإيطالي على حساب ساسولو

ترشيحاتنا

بلوفر زيتى.. رانيا ملاح تتألق بإطلالة أنيقة تبرز جمال أنوثتها

سفير الصين بالقاهرة يكشف السبب وراء ظهور كورونا.. شاهد

دعاء رد الضالة .. إذا ضاع منك شيء فادع بهذه الكلمات

نشرة الفن: ظهور نادر لـ صفاء أبو السعود مع زوجها .. وإليسا تجري عملية تجميل لإصلاح اعوجاج شفتيها

تحرك عاجل من ترامب بشأن علاج فيروس كورونا

حظك اليوم الجمعة 7-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية