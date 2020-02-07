روما يستضيف بولونيا بـ الدوري الإيطالي مساء اليوم





ويسعى فريق روما لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد السقوط المفاجئ أمام ساسولو بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.





على الجانب الآخر يطمح فريق بولونيا، في خطف الثلاث نقاط من الذئاب، للقفز إلى المركز السادس مؤقتا.





ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 39 نقطة، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 11 بـ 30 نقطة.



يذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

يستضيف فريق روما نظيره بولونيا، اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 23، من مسابقة الدوري الإيطالي.