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سياحة وتراث.. يسرا اللوزي تعلق على مبادرة إحياء المأكولات التراثية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:21 ص
الفنانة يسرا اللوزي
الفنانة يسرا اللوزي
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البهي عمرو

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها من عشاق المأكولات التراثية القديمة، موضحة أنها تذهب لبعض الأماكن الريفية لتناول المأكولات القديمة.

 وأضافت يسرا اللوزي، خلال لقائها مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية لميس سلامة، أنها تحب الجلوس على الأرض وتناول الوجبات، مشيرة إلى أنها متواجدة فى المبادرة لتشجيع السيدات.

ولفتت يسرا اللوزي، إلى أن "مبادرة إحياء المأكولات التراثية المصرية" بها مأكولات غير متواجدة فى أى مكان، وتعرض لأول مرة، وهناك مكس بين أكثر من وجبة ينتج عنها أكلة رائعة.

وأشارت يسرا اللوزي، إلى أنها تطالب الجميع بالذهاب للقرى التى يوجد فيها "مبادرة إحياء المأكولات التراثية المصرية" لتشجيع السيدات، للحفاظ على التراث، والمحافظة على السياحة.

وطالبت يسرا اللوزي، من الفنادق الكبيرة بالتعاقد مع السيدات التى تقوم بعمل تلك الوجبات الجميلة، لتقديمها للسائحين.

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