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#حمله_مسح_مكياج_البنات يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزة تمسحي ليه يا سامية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:52 ص
حمله_مسح_مكياج_البنات
حمله_مسح_مكياج_البنات
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هاجر هانئ
تصدر هاشتاج #حمله_مسح_مكياج_البنات  موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وتخطى حاجز الـ 4 آلاف تغريدة خلال ساعات.

وغرد عدد كبير من رواد "تويتر" من خلال هاشتاج  #حمله_مسح_مكياج_البنات،حيث جاءت أبرز التغريدات كالتالى...


قال حساب يدعى "أحمد":#حمله_مسح_مكياج_البنات "البنات بعد الحملة"، وأرفق ذلك بصورة تسخر من البنات.


وغرد حساب يدعى "عبد الحميد ناصر": مش عايزه تمسحي المكياج ليه يا سامية ؟!  #حمله_مسح_مكياج_البنات

كما غرد حساب يدعى "أبلة فاهيتا" :أنا جمالي جمال رباني امسحوا متمسحوش هفضل أحلى واحدة يجمالي ياحلاوتي #حمله_مسح_مكياج_البنات
#حمله_مسح_مكياج_البنات يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزة تمسحي ليه يا سامية
#حمله_مسح_مكياج_البنات يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزة تمسحي ليه يا سامية
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