حمله_مسح_مكياج_البنات يتصدر تويتر.. ومغردون: عايزة تمسحي ليه يا سامية

قال حساب يدعى "أحمد":#حمله_مسح_مكياج_البنات "البنات بعد الحملة"، وأرفق ذلك بصورة تسخر من البنات.









وغرد حساب يدعى "عبد الحميد ناصر": مش عايزه تمسحي المكياج ليه يا سامية ؟! #حمله_مسح_مكياج_البنات





كما غرد حساب يدعى "أبلة فاهيتا" :أنا جمالي جمال رباني امسحوا متمسحوش هفضل أحلى واحدة يجمالي ياحلاوتي #حمله_مسح_مكياج_البنات



انا جمالي جمال رباني 🤗

امسحوا متمسحوش هفضل احلي واحدة

يجمالي ياحلاوتي 💕👄#حمله_مسح_مكياج_البنات pic.twitter.com/OpVS7bQVhG — أبلة فاهيتا (@ZGoUG9F0rtxCF2d) February 7, 2020

تصدر هاشتاج #حمله_مسح_مكياج_البنات موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وتخطى حاجز الـ 4 آلاف تغريدة خلال ساعات.وغرد عدد كبير من رواد "تويتر" من خلال هاشتاج #حمله_مسح_مكياج_البنات،حيث جاءت أبرز التغريدات كالتالى...