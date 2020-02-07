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منوعات

بسبب قصة شعرها.. زوجة تطلب الانفصال عن زوجها

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في بعض الأحيان عندما يقول شريك الحياة "افعل كل ما تريد" ، فهذا يعني أنه يجب عليك ألا تفعل كل ما تريد، تلك هي القواعد التي  تحكم العلاقات العاطفية فكثير من الكلمات والجمل تنطق ولكن يبقى مدلولها هو النقيض.

تعلم رجل هذا الدرس جيدًا على يد زوجته التي طلبت منه أن يقص شعرها للحصول على تسريجة جديدة دون ان يكلفها  ذلك مليم واحد، لذا استعانت به ليقوم هو بهذه المهمة بدلًا من صالون التجميل، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وافق الزوج على طلب زوجته ولكنه أوضح لها  أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها بهذا الأمر، لذا لن يكون الامر كما تتخيل، اقنتعت الزوجة بحديث الزوج وعندما  سألها  أي  طول  تريدين قالت له "افعل كل ما تريد"، ومن هنا جاء الخلاف  الدموي  الذي  طلبت فيه الزوجة الإنفصال. 

فيقول الزوج: "ظننت بأن أمر التسريحة لا يعنيها  كثيرًا وستقبل بأي شكل، لذلك قررت أن أقصه حتى الأكتاف"، شرع الزوج في  قص الشعر حتى الأكتاف ولكن عندما رأت الزوجة ما حل بشعرها الذي  ملئ الأرض حتى بدأت في الصراخ الشديد في زوجها. 

ومن ثم دخلت في نوبة بكاء طالبة الانفصال عن زوجها، بينما حاول هو تهدئتها ولكن بأت كل محاولاته بالفشل.

وقال الزوج:" أنا لم أخطئ فقد فعلت ما  رأيته مناسب واعتقدت أنه سينال إعجابها، ولكنها  الآن تطلب الانفصال عني ولا أعلم ما علي فعله".
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