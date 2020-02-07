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خبير بأكاديمية السادات يوضح مزايا استثمار رأس المال البشري.. فيديو

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:32 ص
الدكتور محمد صالح
الدكتور محمد صالح هاشم
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد صالح هاشم، عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات، إن مصطلح الإستثمار فى البشر يحوى مضامين غاية فى الأهمية، لافتا إلى تداوله بشكل كبير خلال 45 عاما الماضية.

وأشار محمد صالح هاشم خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، إلى أن رأس المال البشرى " أو الاستثمار البشرى " يرجع جذوره لليابان فى بداية حقبة السبعينيات  . 

وأوضح عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات ، أن مفهوم  الاستثمار فى البشر يعود إلى أن القوة البشرية هى  العنصر الحاكم فى المخرجات ، لافتا إلى أن وجود أحدث الماكينات فى المصانع بدون توافر قوة بشرية مطورة  ستكون المحصلة ليست بالنتيجة المطلوبة .


وأكد محمد صالح  ، أن دول العالم أصبحت مؤخرا تهتم بشكل كبير بالاستثمار فى البشر باعتباره المحرك الرئيسى حتى مع توافر الذكاء الاصطناعى .

وتابع ، عميد مركز التدريب بأكاديمية السادات، أن وجود العنصر البشرى ضرورى وحتمى لتغذية الآلات ، وتحديثات الأجهزة التكنولوجية وإضافة عنصر الإبداع والتطوير . 





 

 
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