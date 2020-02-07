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أخبار البلد

تعرف على حقيقة إغلاق مجازر اللحوم بـ الدقهلية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:26 ص
المجازر
المجازر
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إغلاق محافظة الدقهلية جميع مجازر اللحوم بها.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع محافظة الدقهلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق أيٍ من المجازر بالمحافظة، موضحةً أن جميع المجازر بالمحافظة تعمل بشكل طبيعى دون أى توقف، مشيرةً إلى أنها بصدد تنفيذ خطة لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظة والبالغ عددها 26 مجزرًا دون إيقاف العمل بها.

وتهدف خطة تطوير المجازر إلى تحويل الذبح اليدوي إلى الذبح نصف آلي، حيث تم اختيار ثلاث مجازر كمرحلة أولى وهم (مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء - مجزر السنبلاوين - مجزر دكرنس)، كما تم رفع مقايسه التطوير من قبل المديرية وجهاز التعمير والإسكان، وسوف يتم تسليم المجازر للمقاول لبدء العمل بها.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أي أخبار أو معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وغضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للمحافظة (dakahliya.gov.eg).
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