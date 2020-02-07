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تعليم

تعليم جنوب سيناء: تدريب القيادات الوسطى على مهارات القرن الـ21

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:38 ص
تدريب القيادات الوسطى
تدريب القيادات الوسطى
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ياسمين بدوي

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء،  فعاليات تدريب القيادات الوسطى.


يأتي ذلك في إطار خطة مركز إعداد القادة للعام الحالي 2019/ 2020  وذلك بمقر مدرسة الزهور الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء .


وفي كلمته أشار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تهدف للارتقاء  بكفاءة القيادات وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة القادرة على الإسهام فى بناء ونهضة المجتمع المصرى، من خلال تنفيذ برنامج طموح لتدريب القيادات بإشراف الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية لصقل مهارتهم البشرية والتكنولوجية والمعرفية.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هذه الدورة تستهدف 25 متدربا بالإدارات المختلفة للمديرية وحتى سن 55 عاما التي تبدأ من 2 / 2 / 2020 وحتى 19 / 3 / 2020  لمدة 5 أسابيع. 


وأوضح وكيل الوزارة  أن هذه الحزمة التدريبية تتضمن مهارات القرن الـ21، ومهارات في الحاسب الآلى، والتنمية البشرية  وذلك وفق معدة من مركز إعداد القادة .

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