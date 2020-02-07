الصين تشيد بالدعم المصري الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا

أشادت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية CGTN، بمتانة العلاقات المصرية الصينية، والدعم المصري الكبير للصين خلال مواجهتها أزمة فيروس كورونا المستجد .. مشيرة إلى أن البلدين تربطهما شراكة استراتيجية شاملة، وجاءت أزمة "كورونا" لتختبر متانة هذه الشراكة.





وعرضت القناة الرسمية للتلفزيون الصيني خلال نشراتها الرئيسية صور المساعدات الوقائية الطبية التي أرسلتها مصر إلى الصين.





كما أجرت الشبكة الصينية ضمن نشراتها الرئيسية، باللغتين الإنجليزية والعربية حوارا مع المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، نقل خلاله كل مشاعر المساندة من جانب الحكومة المصرية إلى حكومة جمهورية الصين والشعب الصين الصديق، معربًا عن التقدير للجهود التي تبذلها الصين لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد .. مشيرا إلى أن الدولة المصرية ترى أن الصين تدافع عن العالم ضد خطر فيروس "كورونا".





وردًا على سؤال حول احتمال إرسال مساعدات مصرية أخرى للصين، أجاب المستشار نادر سعد قائلا إن "الحكومة المصرية لن تدخر جهدًا في مساندة الصين، في إطار الموارد المتاحة لدينا، ووفقا لما قد يحتاجه الأصدقاء في الصين" .. مشيرًا إلى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوجيه بإرسال 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية على متن الطائرة التي نقلت المصريين من ووهان.





وأضاف المستشار نادر سعد، في حواره لشبكة التليفزيون الصيني، أن الاستجابة الصينية للطلب المصري بعودة من يرغب من الجالية المصرية في ووهان كانت متوقعة على دولة صديقة كالصين، فقد تلقينا ردًا فوريًا بالموافقة على تقديم كافة التسهيلات لنقل المصريين من ووهان، ونحن في مصر ممتنون لذلك.



