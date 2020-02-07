أكثرهم من داعش والقاعدة.. 4 آلاف إرهابي يصلون طرابلس برعاية تركيا

نشرت فضائية الحدث تقريرا عن تجنيد حكومة رجب طيب أردوغان لمقاتلين سوريين من تنظيم داعش والقاعدة للقتال في ليبيا.





وأوضحت فضائية الحدث أنه بناء علي تقرير نشرته "الاسوشيتدبرس" فإنه أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي وصلوا إلى العاصمة طرابلس في ليبيا لافتا إلى أن غالبية المقاتلين ينتمون الي جماعات متطرفة سبق وقاتلت في سوريا والعراق.





وأشار التقرير إلى أنه ما لا يقل عن 130 عنصرا من داعش من بين المقاتلين في سوريا والعراق في حين هرب منهم 64 مقاتلا إلى أوروبا ولا يزال هناك 1800 مقاتل يتدربون في المعسكرات التركية.





وكشف قائدان داخل الميليشيات الليبية في طرابلس عن انتهاكات أردوغان ونظامه، حيث أكدا أن تركيا ترسل حاليا مقاتلين سوريين تابعين لجماعات إرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" للقتال نيابة عن حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن القائدين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما، قولهما إن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، مؤكدة أن العشرات منهم يتبنون أفكارا إرهابية.

وأضاف أن هناك انقساما وآراء مختلفة داخل "الميليشيات الليبية" حول قبول هؤلاء الإرهابيين في صفوفها، حيث يرى البعض أن خلفية المقاتلين ليست مهمة "بما أنهم جاءوا للمساعدة في الدفاع عن العاصمة"، فيما يرى آخرون أن المقاتلين القادمين سيشوهون صورة حكومة الوفاق.







