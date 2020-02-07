AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أكثرهم من داعش والقاعدة.. 4 آلاف إرهابي يصلون طرابلس برعاية تركيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:46 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية الحدث تقريرا عن تجنيد حكومة رجب طيب أردوغان لمقاتلين سوريين من تنظيم داعش والقاعدة للقتال في ليبيا.

وأوضحت فضائية الحدث أنه بناء علي تقرير نشرته "الاسوشيتدبرس" فإنه أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي وصلوا إلى العاصمة طرابلس في ليبيا لافتا إلى أن غالبية المقاتلين ينتمون الي جماعات متطرفة سبق وقاتلت في سوريا والعراق.

وأشار التقرير إلى أنه ما لا يقل عن 130 عنصرا من داعش من بين المقاتلين في سوريا والعراق في حين هرب منهم 64 مقاتلا إلى أوروبا ولا يزال هناك 1800 مقاتل يتدربون في المعسكرات التركية.

وكشف قائدان داخل الميليشيات الليبية في طرابلس عن انتهاكات أردوغان ونظامه، حيث أكدا أن تركيا ترسل حاليا مقاتلين سوريين تابعين لجماعات إرهابية مثل تنظيمي "القاعدة" و"داعش" للقتال نيابة عن حكومة الوفاق الليبية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن القائدين اللذين رفضا الكشف عن هويتهما، قولهما إن تركيا أرسلت أكثر من 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس، مؤكدة أن العشرات منهم يتبنون أفكارا إرهابية.

وأضاف أن هناك انقساما وآراء مختلفة داخل "الميليشيات الليبية" حول قبول هؤلاء الإرهابيين في صفوفها، حيث يرى البعض أن خلفية المقاتلين ليست مهمة "بما أنهم جاءوا للمساعدة في الدفاع عن العاصمة"، فيما يرى آخرون أن المقاتلين القادمين سيشوهون صورة حكومة الوفاق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مغردون يطلقون هشتاج #اردوغان_ينقل_سوريين_الي_ليبيا تزامنا مع معركة طرابلس ومطالب بمحاسبته دولياً

إذاعة فرنسية: وصول مرتزقة سوريين إلى ليبيا قادمين من تركيا

سانا: تركيا تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا يوميا

بـ الفيديو | مرتزقة سوريون مدعومون من أردوغان في طريقهم إلى ليبيا

الجيش الليبي يفضح أردوغان وتنظيم الإخوان.. شركات إخوانية تنفذ عمليات إرهابية في ليبيا.. ضباط المخابرات التركية في طرابلس.. وقاعدة معيتيقة أصبحت تركية

ميليشيات ليبية تكشف عدد مرتزقة أردوغان الذين وصلوا إلى طرابلس

ترشيحاتنا

لبنانية تسمم زوجها وتصوره وهو يحتضر بمساعدة عشيقها .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. أول قرار للأهلي عقب الفوز على بيراميدز .. احتراف مصطفى محمد.. تركي آل الشيخ يحضر القمة

كينيا عملاق التكنولوجيا في أفريقيا.. كيف تحولت نيروبي لـ عاصمة التقدم

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فضل الصدقة يوم الجمعة.. 13 مكافأة ربانية.. احرص عليها

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

مين أحلى.. رانيا يوسف تتألق بنفس إطلالة رضوى الشربيني.. صور

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور