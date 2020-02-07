طريقة عمل كريب الفراولة

كريب الفراولة من الحلويات اللذيذة وسهلة التحضير التى يمكنك تقديمها وإعدادها في المنزل على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير كريب الفراولة
1 كوب دقيق
1 كوب لبن
بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
ملح
1 كوب دقيق
1 كوب لبن
بيضة
1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
1 ملعقة صغيرة سكر
1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
ملح
- الحشو
شوكولاتة كريمي
كريم شانتي
فول سوداني مجروش
فراولة شرائح
فراولة للتزيين
طريقة تحضير كريب الفراولة
* يخلط البيض مع اللبن والفانيليا والسكر والزبدة
* يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط على مراحل فى صينية مدهونة بالزيت
* يحشى الكريب بالكريم شانتي
* يزين بأشكال مختلفة ويقدم
شوكولاتة كريمي
كريم شانتي
فول سوداني مجروش
فراولة شرائح
فراولة للتزيين
طريقة تحضير كريب الفراولة
* يخلط البيض مع اللبن والفانيليا والسكر والزبدة
* يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط على مراحل فى صينية مدهونة بالزيت
* يحشى الكريب بالكريم شانتي
* يزين بأشكال مختلفة ويقدم