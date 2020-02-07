طريقة عمل كريب الفراولة

- الحشوشوكولاتة كريميكريم شانتيفول سوداني مجروشفراولة شرائحفراولة للتزيينطريقة تحضيرالفراولة* يخلط البيض مع اللبن والفانيليا والسكر والزبدة* يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط* يصب الخليط على مراحل فى صينية مدهونة بالزيت* يحشى الكريب بالكريم شانتي* يزين بأشكال مختلفة ويقدم