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مرأة

طريقة عمل كريب الفراولة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:47 ص
طريقة عمل كريب الفراولة
طريقة عمل كريب الفراولة
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هاجر هانئ

كريب الفراولة من الحلويات اللذيذة وسهلة التحضير التى يمكنك تقديمها وإعدادها في المنزل على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.

مقادير كريب الفراولة
    1 كوب دقيق
    1 كوب لبن
    بيضة
    1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
    1 ملعقة صغيرة سكر
    1 ملعقة صغيرة زبدة مذابة
    ملح

- الحشو
    شوكولاتة كريمي
    كريم شانتي
    فول سوداني مجروش
    فراولة شرائح
    فراولة للتزيين

طريقة تحضير كريب الفراولة
* يخلط البيض مع اللبن والفانيليا والسكر والزبدة
* يضاف الدقيق ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط على مراحل فى صينية مدهونة بالزيت
* يحشى الكريب بالكريم شانتي
* يزين بأشكال مختلفة ويقدم



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