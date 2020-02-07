ننشر استعدادات تعليم القليوبية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.. تسليم الكتب بنسبة 100%.. تفعيل الغياب الإلكتروني وحظر العقاب البدني وجمع الأموال من أولياء الأمور

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية،جاهزية كافة مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني الذى ينطلق الأحد المقبل بجميع مدارس المحافظة.

وأشار عجلان إلى أنه تم التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني والانتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.

واضاف عجلان ان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة قد شهدت سلسلمة من الإجتماعات واللقاءات إستعدادا للفصل الدراسي الثانى بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحى بالقليوبية وعاطف سلامة وكيل المديرية والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام ومديرى الإدارات التعليمية .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية عن وصول تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بنسبة 100% موجها تعليمات مشددة لمديرى ووكلاء الادارات التعليمية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثانى وتفعيل دفاتر الزائرين وإزالة كافة العبارات المكتوبة على الأسوار.

كما شدد عجلان على تفعيل وحدتى الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق بين إدارة الأمن بالوزارة والمديرين وإدارة الأزمات بالمحافظة محذرا وضع جداول وهمية لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدرسة واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الإجتماعات الإستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمواجهة الأنيميا والتقزم والسمنة ومواجهة نزلات البرد والإستعداد للعام الدراسي الجديد على حظر تحصيل اى مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أى مسمى وحظر العقاب البدنى وتفعيل لائحة الإنضباط المدرسي والتثقيف الصحى للطلاب بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.

من جانبه اكد الدكتور جمال حجاج مدير عام فرع التأمين الصحى بالقليوبية ان التعليم يتحمل 95% من عبء العمل فى حملات الصحة داخل مدارس المحافظة واننا فى قطاع التأمين الصحى والصحى لن نستطيع النجاح بدون التعليم المعول الأساسي فى نجاح اى حملة صحية .

واشار حجاج الى انطلاق الحملة القومية لمواجهة الأنيميا والسمنة والتقزم لطلبة المدارس الإبتدائية فى التعليم العام والرسمى للغات والخاص والأزهرى .

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة اننا نعمل فى الجبهة الداخلية لحماية امن الوطن الصحى والتعليمى الأمر الذى يستلزم العمل على مواجهة الشائعات مواجهة نقاط الضعف وتفعيل الإجراءات الإحترازية والوقائية فى المجال الصحى والتعليمى.