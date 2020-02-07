كيف احتفل سفراء الاتحاد الأوروبي بعيد ميلاد وزير خارجية تركيا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن تفاصيل احتفال سفراء الاتحاد الأوروبي بعيد ميلاد وزير الخارجية التركى.





وهنأ سفراء الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بعيد ميلاده بطريقة خاصة، إذ غنوا له أغنية تقليدية " أثناء الاجتماع به في أنقرة.





وشهد احتفال سفراء الاتحاد الأوروبي بـ"أوغلو" ،إذ غنوا له أغنية تقليدية "Happy Birthday"،.





وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تركيا كريستيان بيرجر قبيل الاجتماع: "أعتقد أن هدفا رئيسيا اليوم يكمن في تقديم التهاني لكم بمناسبة عيد ميلادكم"، داعيا السفراء الآخرين إلى الغناء معه.





وقدم بيرجر هدية لتشاويش أوغلو وهي عبارة عن رمز عثماني للازدهار. وشكره تشاويش أوغلو وقال مازحا: "لا تتهموني بكوني عثمانيا جديدا الآن".