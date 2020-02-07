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ثقافة

قوافل ثقافية لرفع الوعي ومواجهة الإرهاب تجوب قرى كفر الشيخ

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، إطلاق قوافلها الثقافية بالعديد من المحافظاتـ لرفع الوعي ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، ومواجهة الإرهاب.

وتركز الهيئة في قوافلها على القرى الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، حيث وصلت قافلتها حاليًا إلى محافظة كفر الشيخ، وبدأت فعالياتها بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة فى التنمية" ألقاها الباحث محمد عطوة.

 وتناول فيها أهمية الثقافة بالنسبة للمجتمع ودورها فى توجيه السلوك الانسانى حيث أصبحت علم المستقبل.

وأكد أن الأمية الثقافية اخطر بكثير جدا من الامية التعليمية، كما تحدث عن الأسباب التى جعلت الأمة تتراجع ثقافيا منها نسبة الامية الكبيرة بين سكانها وشدد على دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية ونشر الفنون والآداب بكل ربوع الوطن. 

تلي ذلك ورشة للرسم والتلوين للأطفال، بجانب فقرة للقراءة الحرة للقصص والمجلات، وختتمت القافلة بأمسية شعرية للشاعر ممدوح المتولى ومتولى حسين ومجموعة من القصائد الشعرية ومنها "على ضفاف الوجد، هديل الصمت، حديث عابر عن جرح مقيم"، بجانب الاستماع لمواهب القرية في الشعر والغناء والتمثيل.
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