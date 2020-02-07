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أخبار البلد

بالذهب والكاكاو.. غانا تتربع على عرش الدول الأعلى إنتاجا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:02 م
غانا والكاكاو
غانا والكاكاو
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أمينة الدسوقى
يُطلق عليها الملك المحارب، أو ساحل الذهب، تنفرد فى العالم كله بمنتجات ذهبية تتمضن الذهب والكاكاو، هى دولة غانا التى استطاعت أن تحجز لها مكانا عالميا بمنتجاتها الفريدة، ليكون انتاجها من الكاكاو مجتمع مع ساحل العاج أكثر من نصف إنتاج الكاكاو فى العالم، تتميز بالعديد من المميزات إلا أنها أيضا مثلها مثل أى دولة أفريقية عانت لعقود طويلة من الاستعمار.

وخضعت غانا للاستعمار البريطاني لمدة ستين عاما، منذ عام 1896م إلى أن نالت استقلالها في سنة 1957، كما غيرت اسمها من ساحل الذهب الذي أطلقه عليها المستعمريون إلى غانا، فلم يكن الوصول إلى الاستقلال سهل المنال ولكن شعبها ناضل ضد احتلال البريطانيون تحت زعامة كوامي نكروما أول والذى أصبح رئيس لجمهورية غانا المستقلة عام 1952.

بالتأكيد ما تنفرد به غانا من مميزات جعلها مطمع لقوى الاحتلال، ولكنها ما أن نالت استقلالها استغلت ثرواتها وأعادت بناء هيكلة الدولة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية فكان من بينها الاهتمام بالزراعة، خاصة أنا الكاكاو يعد من أبرز محاصيلها، هذا بالإضافة إلى البن، ونخيل الزيت، والمطاط، والأناناس، والأرز، والكاسافا، و الماس، والنيكل، والبوكسيت.

إطلاق المستعمرون ساحل الذهب على غانا لم يأت من فراغ وخاصة أن غانا تمتاز بصناعة الذهب، حيث أنها الدولة الأشهر فى إنتاج وتصدير المعادن باهظة الثمن كالألماس، والذهب، والمنجنيز، والبوكسيت، والحديد، الأمر الذى يجعلها محط أنظار المستثمرين حيث أن غانا تربعت على عرش قائمة الدول الست الكبري المنتجة للذهب في إفريقيا وفقا لإحصائيات مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
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