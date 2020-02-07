بالذهب والكاكاو.. غانا تتربع على عرش الدول الأعلى إنتاجا

يُطلق عليها الملك المحارب، أو ساحل الذهب، تنفرد فى العالم كله بمنتجات ذهبية تتمضن الذهب والكاكاو، هى دولة غانا التى استطاعت أن تحجز لها مكانا عالميا بمنتجاتها الفريدة، ليكون انتاجها من الكاكاو مجتمع مع ساحل العاج أكثر من نصف إنتاج الكاكاو فى العالم، تتميز بالعديد من المميزات إلا أنها أيضا مثلها مثل أى دولة أفريقية عانت لعقود طويلة من الاستعمار.





وخضعت غانا للاستعمار البريطاني لمدة ستين عاما، منذ عام 1896م إلى أن نالت استقلالها في سنة 1957، كما غيرت اسمها من ساحل الذهب الذي أطلقه عليها المستعمريون إلى غانا، فلم يكن الوصول إلى الاستقلال سهل المنال ولكن شعبها ناضل ضد احتلال البريطانيون تحت زعامة كوامي نكروما أول والذى أصبح رئيس لجمهورية غانا المستقلة عام 1952.





بالتأكيد ما تنفرد به غانا من مميزات جعلها مطمع لقوى الاحتلال، ولكنها ما أن نالت استقلالها استغلت ثرواتها وأعادت بناء هيكلة الدولة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية فكان من بينها الاهتمام بالزراعة، خاصة أنا الكاكاو يعد من أبرز محاصيلها، هذا بالإضافة إلى البن، ونخيل الزيت، والمطاط، والأناناس، والأرز، والكاسافا، و الماس، والنيكل، والبوكسيت.



