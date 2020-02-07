حب الوطن يواصل توزيع الجواكت المدرسية بمدارس حدائق القبة.. صور

واصل ائتلاف حب الوطن، نشاطه الخدمي التنموي، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة"، بتوزيع الجواكت المدرسية، على طلاب المدارس، بحدائق القبة، بمحافظة القاهرة.





يأتي ذلك بتنسيق وتنفيذ بدور جمال مسؤول المتابعة للمبادرات الخدمية بائتلاف حب الوطن، شكري التهامي نقيب المعلمين بحدائق القبة، وفريق العمل "رنا ذهدى، اميرة محمد، إيمان أبو دشيش".





من جانبه قال أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن الائتلاف نجح في تنظيم الكثير من الفعاليات والمبادرات الخاصة بتوزيع الجواكت المدرسية في معظم أنحاء الجيزة والقاهرة، إلى جانب تخفيف الكثافات الطلابية، بتوزيع ديسكات وإنشاء فصول وتنظيم مسابقات ثقافية، إيمانا بأهمية مساهمة الائتلاف وضرورة المساعدة بكل ما يمكن القيام به في العملية التعليمية، رغبة في مستقبل أفضل للطلاب.





جاء ذلك برعاية النائب جمال عبدالناصر عقبي نائب رئيس ائتلاف حب الوطن الأمين العام للائتلاف بمحافظة الجيزة، والدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.



