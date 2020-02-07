متى يحق للزوجة الأرثوذكسية طلب الطلاق .. محكمة النقض توضح

قالت محكمة النقض إنه يحق للزوجة الارثوذكسية طلب الطلاق فى حالة قيام زوجها بالاخلال بواجباته وعدم حمايتها وعدم معاشرتها بالحسنى جاء ذلك خلال أحد الطعون التى نظرتها المحكمة.

وأوضحت محكمة النقض فى حكمها أنه من خلال أقوال شهود الطرفين والمستندات أن الزوج المطعون ضده دائم التعدي على زوجته بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر".

وأن نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى, وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة, فإنه يكون فضلًا عن خطئه فى تطبيق القانون قد عابه الفساد فى الاستدلال.