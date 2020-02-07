بمشاركة 270 لاعبا.. انطلاق ماراثون مصر أمان في الأقصر

شهدت مدينة القرنة الأثرية بغرب الأقصر اليوم الجمعة انطلاق النسخة الثانية من بطولة الجمهورية لنصف ماراثون سيدات ورجال .





وقال رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوة الدكتور سيف الله شاهين أنه للعام الثانى على التوالى يتم تنظيم هذه البطولة بمحافظة الاقصر وذلك تحت شعار " مصر أمان " ارسالة رسالة أمان للعالم كله ان مصر هى دولة الأمن والأمان مشيرا بأن الماراثون يكون يكون على مسافة 21 كليو متر ويشارك فيه جميع الأعمار من الرجال والسيدات .





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وأوضح رئيس الاتحاد بأن السباق بدأ من أمام معبد حتشبسوت مرورًا بالمسار السياحى وبمشاركة 270 رياضى ، على ثلاث مراحل المرحلة الأولى سباق الثلاث كيلو متر وذلك بمشاركةـ 70 متسابقا، والمرحلة الثانية سباق 10 كيلو متر وذلك بمشاركة 80 متسابق ، وآخر مرحلة سباق الـ21 كيلو متر بمشاركة 120 لاعب.





شهد الماراثون اللواء علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر وأحمد حمزة مدير البطولة ورئيس اللجنة الفنية للاتحاد بالأقصر وعدد من القيادات الأمنية و ومندوبو الاندية والمحكمين و قيادات مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.