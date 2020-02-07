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بين الناس

أهالي منية النصر يصرخون من تعطل مصعد مبنى الغسيل الكلوى بالمستشفى المركزي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ محمد منصور شكوى لخدمة بين الناس بموقع «صدي البلد»، وهو من المترددين على مستشفى منية النصر بالدقهلية من تعطل المصعد الخاص بمبنى الغسيل الكلوى دون وجود حل من المسئولين برغم عدد كبير من الشكاوى.

وأكد «منصور»، أنه يعيش فى معاناة يومية هو والمرضي المترددين علي المستشفي بسبب نقل المرضى على السرير عبر السلم، ما يعرض بعض الحالات فى معظم الأوقات إلى السقوط.
 
وناشد محمد منصور المسؤولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحال المرضى.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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