أهالي منية النصر يصرخون من تعطل مصعد مبنى الغسيل الكلوى بالمستشفى المركزي

أرسل القارئ محمد منصور شكوى لخدمة بين الناس بموقع «صدي البلد»، وهو من المترددين على مستشفى منية النصر بالدقهلية من تعطل المصعد الخاص بمبنى الغسيل الكلوى دون وجود حل من المسئولين برغم عدد كبير من الشكاوى.





وأكد «منصور»، أنه يعيش فى معاناة يومية هو والمرضي المترددين علي المستشفي بسبب نقل المرضى على السرير عبر السلم، ما يعرض بعض الحالات فى معظم الأوقات إلى السقوط.

وناشد محمد منصور المسؤولين بسرعة حل المشكلة رأفة بحال المرضى.





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