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اقتصاد

أسعار اليوم.. استقرار الدولار والذهب وتباين الخضروات والفاكهة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:03 م
مايكل عياد

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 7 فبراير 2020،  بحسب آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، حيث سجل 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع. 

وسجل في بنك القاهرة عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع. وفي بنك العربي الإفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر، كريدي أجريكول، والتعمير والإسكان، والبركة عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار الذهب فى تعاملات، اليوم الجمعة 7 فبراير، مسجلة 686 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب، ارتفاعا ملحوظا من 1550 دولارا إلى 1559 دولارا حتى الآن. 

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18: 588 جنيها.

عيار 21: 686 جنيها.

عيار 24: 784 جنيها.

الجنيه الذهب 5488 جنيها.

أوقية الذهب 1559 دولارا.


وتجدر الإشارة إلى أن التوترات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل مستمر تدفع فى اتجاه زيادة أسعار الذهب، ومن ثم من لديه فوائض مالية يمكنه شراء الذهب الآن. 

كما شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 7-2 - 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.


أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم: 6 جنيهات

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 6 جنيهات

الثوم :11 جنيهًا

الجزر: 3.5 جنيه

البصل: 6 جنيهات

الفاصوليا :12 جنيهًا

الكوسة : 9 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 6 جنيهات

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات

الفراولة : 12 جنيهًا

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