بسبب لعب الأطفال.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالاسلحة النارية بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين لخلافات بسبب لهو الأطفال بديروط في أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية وسقوط مصابين خلف المستشفى بالبندر دائرة المركز.





وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة خلافات بين أطفال العائلتين أثناء اللعب في الشارع.



