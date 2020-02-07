بسبب لعب الأطفال.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالاسلحة النارية بأسيوط

أصيب 5 أشخاص بطلقات نارية متفرقة في مشاجرة نشبت بين عائلتين لخلافات بسبب لهو الأطفال بديروط في أسيوط.
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية وسقوط مصابين خلف المستشفى بالبندر دائرة المركز.
وتبين من الفحص أن سبب المشاجرة خلافات بين أطفال العائلتين أثناء اللعب في الشارع.
وأسفرت المشاجرة عن إصابة "جمال بهنساوي جمعة 42 عاما، وياسر بهنساوي جمعة 52 عاما، ورضا خالد فوزي 25 عاما، وأحمد رفعت عبدالبديع 35 عاما، وجرى تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وخالد فوزي محمد 52 عاما، ونقل إلى مستشفى ديروط، وتحرر محضر بالواقعة