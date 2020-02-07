نقابة كتاب مصر تنعي الشاعر جلال عابدين

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادى، الشاعر جلال عابدين الذي توفي عن عمر يناهز 86 عاما، إثر إصابته بوعكة صحية.





جلال عابدين من مواليد 3 سبتمبر 1934 شبين القناطر قليوبية، حصل على دبلوم الدراسات الاستراتيجية عام ١٩٧٠، وليسانس آباب قسم تاريخ عام ١٩٧٤، عمل من قبل رئيسا لقسم التدريب بمعهد العلوم الاستراتيجية من عام 1970 حتى عام 1975، ومستشارا لرئيس جامعة حلوان للثقافة والفنون من عام 1995 إلى 2000، وهو مؤسس ورائد جماعة فضفضة للأداب والفنون.





الراحل ألف أكثر من مسلسل وبرنامج إذاعي، منها المسلسل الإذاعي "الوثيقة رقم ١" بإذاعة الشرق الأوسط عن الجاسوسية، والذي قام ببطولته الفنان القدير يحي الفخراني، كما قام بكتابة عدة سهرات تليفزيونية منها " خريف بلا أحزان، غدا يوم جديد، الديك الفصيح، مسلسل جزيرة الأحلام للأطفال"، فضلا عن كتابة برنامج شعرى بعنوان " فنجان من قهوة مصر "، الذى قدمته القناة الثانية لمدة ثلاث سنوات، والبرنامج الصباح الشعرى اليومى "على جناح الصباح "الذى قدمته إذاعة البرنامج العام لمدة سبع سنوات.