أهالي قرية منشية ظافر بالفيوم يطالبون بحمايتهم من مصرف الموت

يعانى أهالى قرية منشية ظافر بمركز أطسا بمحافظة الفيوم من وجود مصرف يمر وسط منازل القرية أسمه وادى الريان التابع للإدارة العامة لمشروعات الصرف والرى بالفيوم ، يتسبب سنويا فى غرق العديد من الأهالى، خاصة الأطفال والسيدات، بسبب عدم وجود سور أو حائط حاجز يمنع ذلك.





يقول عبد الحميد أصيل من أهالى قرية منشية ظافر بمركز أطسا بأن هذا المصرف اسمه مصرف الموت ويمر من وسط الكتلة السكنية بقرية منشية ظافر بمركز اطسا محافظة الفيوم واسمه الحقيقى مصرف وادى الريان التابع للإدارة العامة لمشروعات الصرف والرى بالفيوم، والمصرف تسبب فى غرق العديد الاطفال والنساء سنويا، ولا يوجد أى حاجز يحجز الأطفال والنساء وأمام الكتلة السكنية.





ويطالب على محروس أهالى منشية ظافر المسئولين بالمركز ونواب المركز خاصة النائب ياسر سلومة الذى يعلم بمشاكل هذا المصرف لكونه من أهل المنطقة وأيضا النائبان كامل فيصل والنائب كمال أبوجليل ببناء حائط سند للمصرف رحمة بأطفال ونساء القرية من الغرق.





ويؤكد عادل فريد من مركز أطسا أن عمق هذا المصرف حوالى أربعة مترا تقريبا والصرف والري يعلم بذلك، فهل من مستجيب لإنقاذ أهالى قرية منشأة ظافر من مصرف الموت ببناء سور حائط يحمى الأهالى من الموت.